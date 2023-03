Contrôler ses rêves : est-ce possible ?

En l’occurrence, au C.H.U. de Liège des scientifiques ont décidé de monter une expérience. Ils ont recruté un certain nombre de personnes qui prétendaient faire justement ces rêves lucides. Elles viennent donc passer une nuit dans le laboratoire. Les chercheurs leur placent toute une série de capteurs sur la tête, des récepteurs d’électro-encéphalogramme pour vérifier à tout moment où en est la personne dans son sommeil.

Pour rappel, le sommeil fonctionne par phases et par cycles. Après l’endormissement, on passe en sommeil léger, puis en sommeil profond, et ensuite on entre dans le fameux sommeil paradoxal. A ce moment-là les ondes cérébrales fonctionnent à plein, on rêve beaucoup. Et nos yeux bougent énormément derrière nos paupières fermées.

Dans le cadre de l’expérience, c’est lorsque les chercheurs vont constater que le dormeur est dans cette phase-là qu’ils vont le réveiller. Autrement dit lorsqu’il est en plein rêve ! On l’installe alors dans un scanner, pour voir précisément ce qu’il se passe dans son cerveau.

Très important : les chercheurs conviennent d’un signe avec la personne. Ils vont lui dire : "si vous vous rendormez et que vous entrez à nouveau dans un rêve, faites-nous un signe, celui sur lequel nous serons d’accord dès maintenant. Par exemple, retroussez le nez ou tirez la langue, peu importe : mettons-nous d’accord sur un signe et lorsque vous serez de nouveau en sommeil paradoxal et que vous rêverez, vous nous ferez ce signe ".