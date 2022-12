Contrôle technique : pourquoi ça coince au niveau du filtre à particules ?

Depuis le 1er juillet 2022, la mise aux normes du filtre à particules est un des points cruciaux du contrôle technique des véhicules diesel à partir de la norme Euro5B.

Moniteur Automobile : si le moteur émet moins de 250.000 particules par cm³, le conducteur, bon élève reçoit une carte verte. Entre 250.000 et 1 million de particules par cm³, c'est un carton jaune : le conducteur doit se mettre en règle dans les 2 ans. Au-delà de 1 million, carton rouge : le conducteur a deux semaines pour réparer ou remplacer le filtre à particules, avant de retourner au centre de contrôle technique.

Cette mesure visait à empêcher les conducteurs de retirer tout bonnement leur filtre à particules, qui n’était jusque-là que peu contrôlé.

Et les chiffres sont sans appel : 5,5% des moteurs diesel contrôlés en Wallonie ont été recalés, des Euro A pour la plupart. Certains conducteurs enchaînent les contrôles négatifs, parfois quatre d’affilée. La seule solution est alors de remplacer le filtre. Pour nombre d’entre eux, cela représente un coût financier non négligeable : entre 1000 et 2500, voire 3000 euros.