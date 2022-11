Contrôle technique obligatoire pour les motos proposées à la revente ou accidentées dès le 1er janvier

Un changement d’importance dès le 1er janvier prochain pour les propriétaires de motos de catégorie L et de cylindrée supérieure à 125 cm³. Lors de la revente du véhicule à un particulier ou après un accident, ceux-ci devront soumettre le véhicule à un contrôle technique obligatoire. Un contrôle présenté ce matin à la station Autosécurité de Milmort.

Des inspecteurs spécialement formés

Ils s’y sont préparés. A partir du 1er janvier, 7 centres de contrôle technique en Wallonie auront pour mission d’inspecter les véhicules à deux roues. Des inspecteurs ont été formés pour les réaliser, avec une condition: qu’ils soient eux-mêmes motard. Thierry Wertz est chargé de cette formation: "Il ne suffit pas de s'asseoir dans un siège comme dans une voiture et de mettre la première" explique-t-il. "Vous avez des moteurs qui pèsent 100 kilos, d'autres qui pèsent 300 kilos, vous avez des moteurs, quand vous mettez un coup de gaz, qui secouent pas mal la moto, et donc toutes ces choses interviennent dans une certaine gestuelle, et n'importe qui, qui ne connait pas la moto, ne peut pas prétendre être à l'aise avec le véhicule."

Instaurer un contrôle pour ce type de véhicule est désormais une obligation européenne. "La position belge, c'était d'instaurer ce contrôle, mais dans deux cas particuliers: soit en cas de revente à un particulier, soit en cas d'accident" précise Valérie De Bue, ministre de la Sécurité routière.

Augmenter la sécurité et protéger les acheteurs

A chaque visite, une série de paramètres seront vérifiés. L’objectif est d’améliorer la sécurité des motards, d’éviter des émissions nocives pour l’environnement, mais aussi de protéger les acheteurs. "C'est quand même arrivé, des gens qui achetaient une moto à quelqu'un, puis qui allaient au garage pour voir ce qui n'allait pas, et finalement, ça leur coûtait une deuxième fois le prix de la moto pour la remettre en état" explique Jean-Marie Jorssen, président de Fédémot.

En Wallonie, près de 27.000 motos ou véhicules similaires ont été immatriculés en 2020.