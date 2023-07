Contrôle technique automobile, convocation ou pas convocation ? Telle est la question…

La date limite de passage figure évidemment en grand sur le certificat vert souvent bien rangé avec les papiers du véhicule et qu’évidemment, on ne regarde pas tous les jours. Il faut savoir que les prises de rendez-vous sont parfois possibles plus d’un an à l’avance. Il y a donc moyen de prendre les devants. Après présentation du véhicule, on peut donc déjà prendre directement rendez-vous pour l’année suivante (avec possibilité de modification).

Chez Autosécurité, on a aussi mis en place un système de liste d’attente. S’il n’y a a priori plus de rendez-vous possible pour passer dans les délais, vous vous inscrivez sur la liste d’attente et si une place se libère, elle est pour vous ! Un système qui permet à 80% des automobilistes a priori hors délai de, finalement, présenter leur véhicule dans les temps.

Avec ou sans convocation, en tout cas, il est conseillé de prendre rendez-vous minimum 4 à 5 semaines avant la date d’échéance.