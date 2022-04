Contrôle technique : attention aux retards qui pourraient vous coûter cher !

Le contrôle technique est obligatoire en Belgique pour tous les véhicules âgés de plus de 4 ans. Et désormais, il est également obligatoire de prendre rendez-vous avant d’y passer. Cette prise de rendez-vous s’effectue via Internet, ou via le Call Center au 087/39.39.49.

Généralement vous appelez, et au bout d’un moment ils vous raccrochent au nez

Mais ce nouveau système ne séduit pas tous les automobilistes : "Ça fait un mois que j’essaye d’avoir un rendez-vous. J’ai essayé via le site, via le numéro de téléphone… Généralement vous appelez, et au bout d’un moment ils vous raccrochent au nez car personne n’est disponible pour vous répondre. Le site internet, n’en parlons pas… Malgré tout, je vais devoir payer une amende parce que je suis en retard pour mon passage…" s’exclame Christian.

Risque de pénalités

Christian n’est pas le seul dans cette situation. De nombreux automobilistes n’arrivent pas à obtenir de rendez-vous avant la date d’échéance. Mais en cas de présentation tardive, la réglementation impose aux centres de contrôle technique d’appliquer une tarification supplémentaire pour retard. Et plus l’automobiliste a du retard, plus la somme de l’amende est élevée.