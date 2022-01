Contrôle policier qui dérape à Waterloo : un an après la première audience, l’affaire toujours en suspens

La Justice n’a donc toujours pas fait la lumière sur cette affaire, ni déterminé les responsabilités. La police a-t-elle fait un usage abusif de la force ? La famille a-t-elle provoqué les forces de l’ordre ? Plus d’un an après les faits, on ne sait pas encore quand les parties s’expliqueront devant le tribunal. En tout cas, ce sont les policiers qui ont porté plainte pour coups et blessures et se sont constitués parties civiles. Pas la famille, dans un premier temps.

Entretemps l’avocat du père a déposé une plainte relative aux PV, avec constitution de partie civile. Son épouse et sa fille aînée s’y sont jointes.

On était en février. Depuis plus rien n’a bougé, si ce n’est que la police locale de Waterloo s’est équipée de bodycams, pour disposer de preuves tangibles si pareille situation venait à se reproduire. Huit caméras sont opérationnelles depuis la mi-janvier.