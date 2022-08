Contrôle parental, soyez attentifs à l'activité intense de vos enfants sur leur smartphones !

Fin juin dernier, on vous avait partagé la mise en garde des équipes de recherche Internet de la Police Fédérale au sujet des prédateurs sexuels qui cherchent à entrer en contact avec la jeune génération. Des chiffres récents nous apprennent que 91% des 11-17 ans disposent déjà d’un smartphone et qu’ils sont 77% à l’utiliser au quotidien pour se connecter à leurs applications.

En moyenne, cette jeune génération passe donc plus de 35 heures par semaine devant son écran. Une tendance qui peut aussi poser problème au niveau du comportement mais également dans la façon dont l’utilisateur va évoluer en grandissant.Nous invitons donc les parents à être attentifs à cette activité intense de leurs enfants !

Et si vous ne le saviez pas, dans les réglages du smartphone, que vous leur avez offert, il existe une option de contrôle parental. Évidemment, il ne s’agit pas d’espionner votre enfant mais bien de le préserver !

Dans l’environnement Android, Google nous propose notamment Family Link. Une fois actif, vous allez pouvoir consulter les statistiques d’utilisation, bloquer l’accès à certains sites ou encore, définir des plages horaires pour l’utilisation du smartphone.

Les parents peuvent également préciser le profil de ce jeune utilisateur en notant qu’il est enfant ou adolescent. Ils pourront ainsi le préserver de contenus pornographiques ou encore de propos agressifs. Ils peuvent également verrouiller son téléphone à distance. De cette manière, pendant les cours à l’école, il ne pourra pas être distrait.

Il est aussi possible de recevoir des informations en terme de localisation. Exemple, vous êtes surpris que votre fils ne soit pas encore rentré à la maison mais, grâce à l’application de contrôle parental, vous pourrez savoir exactement où il se trouve et prendre contact avec lui. Family Link va également vous envoyer des notifications vous informant que votre enfant souhaite installer une application. Et pour cela, c’est vous qui devrez approuver ou bloquer ce choix. Des applications, recommandées par des enseignants, vous seront également proposées et, si vous pensez qu’elles peuvent venir en aide à votre enfant dans le cadre de ses études, vous pourrez autoriser l’installation.