Contrôle, jonglage et volée de 50 mètres : Julien Vercauteren inscrit un but extraordinaire digne du Prix Puskas en Coupe de Belgique

Deux anciens clubs de l’élite belge s’affrontaient ce dimanche en Coupe de Belgique. D’un côté, Lokeren-Tamise, désormais en D2 amateurs et de l’autre, le RAEC Mons, qui évolue en D3 amateurs. Si cette affiche n’a rien d’extraordinaire, un but incroyable a été inscrit des pieds de Julien Vercauteren.

Le score est toujours nul et vierge alors que nous entrons dans la dernière demi-heure. Julien Vercauteren, encore à l’OGC Nice en 2016, décide alors de marquer la rencontre de son empreinte. À peine passé dans la moitié de terrain adverse, l’ex-joueur du Lierse reçoit un ballon aérien, le contrôle avant de jongler et d’envoyer une volée directement dans le but du portier montois. Un but magnifique qui devrait faire le tour des réseaux sociaux dans les prochains jours et qui a surtout permis à Lokeren de l’emporter (3-0).