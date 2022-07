Contrôle des conducteurs : drogues, diesel rouge ... les fraudes ont augmenté de 20 % en un an selon les douanes

Les douanes mènent une grosse opération de contrôle ce week-end. L'objectif est de déceler à l'aide de chiens renifleurs ou encore de scanneurs la présence de drogue à bord des véhicules, de récupérer les montants des amendes pénales impayées ou encore de vérifier la présence de diesel rouge (du mazout de chauffage) à bord du véhicule. Pour ce reportage, notre équipe s'est rendue à proximité de Gand : "On sait que des dealers vont acheter leurs marchandises aux Pays-Bas et retournent ensuite en France pour les vendre ou les consommer", indique Alain Muyshondt, directeur régional des douanes et accises de Flandre orientale et occidentale.

Selon les douanes, les fraudes ont augmenté de 20 % par rapport à 2021. L'an dernier, les équipes de douanes ont fait 173 constatations de drogue. Et déjà 100 cette année.