"Contrition" : une BD de Carlos Portela et Keko qui ne vous laissera pas indemne

L’intrigue s’ouvre sur une scène terrible d’un homme brûlé vif. Très vite, la police conclut à un accident reprochant à l’homme son alcoolisme, une tare qui, selon elle, est commune à toutes les personnes du village. Mais une jeune journaliste présente sur les lieux s’emparera de l’enquête contre vents et marées et tentera d’éclaircir le mystère autour de cette mort suspecte.

Derrière cette histoire se cachent une véritable communauté et une loi bien réelle qui, en Floride, empêche toute personne accusée de délinquance sexuelle d’un jour revivre normalement. C’est de cette loi que sont partis les scénaristes pour ficeler une intrigue à la puissance rare. La noirceur de la thématique est accentuée par le dessin et sa non-couleur. Keko laisse très peu s’exprimer la lumière dans ses planches et accentue l’effet sombre du sujet par cette couleur noire à l’aspect charbonneux.

C’est un vrai polar, une véritable enquête où les auteurs abordent la question de la vie après avoir été bannis de la société et explorent de manière formidable la possibilité d’une rédemption et du pardon. "Contrition", un chef-d’œuvre qui ne vous laissera pas indemne.

Pour lire un extrait