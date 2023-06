Contrefaçons, faussaires et détectives au centre d’une exposition à Londres

Équipés de loupes, les visiteurs peuvent examiner les contrefaçons de maîtres comme Botticelli, Constable ou Rodin et apprendre comment elles ont été faites, les méthodes employées par les plus réputés des faussaires et les moyens sophistiqués mobilisés pour les démasquer.

"Les contrefaçons ont toujours existé dans l’histoire de l’art et ont une place dans nos travaux", explique Rachel Hapoienu, catalogueuse à la galerie, en montrant notamment une œuvre longtemps attribuée à John Constable, l’un des peintres britanniques les plus connus.

Éclairer l’œuvre avec une torche a révélé un filigrane sur le papier prouvant qu’elle datait des années 1840, soit après la mort du peintre.

"De nombreuses peintures et dessins provenant des enfants et petits-enfants de John Constable ont probablement été réalisés par l’un de ses fils", explique Rachel Hapoienu, sans que l’on puisse affirmer avec certitude qu’il y ait eu volonté de fraude.

L’exposition s’intéresse aussi au célèbre faussaire Eric Hebborn, qui a sévi à partir des années 1950 jusqu’à être démasqué dans les années 1970.

Formé à la prestigieuse Académie Royale, lauréat de plusieurs prix durant ses études, il a noué des relations étroites avec des marchands d’art et a gagné leur confiance en leur fournissant des œuvres authentiques, mais aussi ses propres contrefaçons.

"Il était très méticuleux, faisant ses propres encres et craies à la manière des artistes de la Renaissances, s’assurant aussi d’avoir le bon papier", explique l’experte. "Mais il a fait une erreur lorsqu’il a coupé une feuille de papier en deux, réalisant le dessin d’un artiste sur une partie et un autre sur l’autre partie venant d’un artiste qui avait vécu 100 ans plus tard".

Les deux dessins ont atterri dans la même collection et la supercherie a été mise au jour.

Hebborn, qui revendique des centaines d’autres contrefaçons, a été assassiné à Rome en 1996.