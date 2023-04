Contre vents et marées, un promoteur veut transformer une ancienne maison de repos en habitat groupé pour seniors à Lasne

Le promoteur a pourtant déjà revu sa copie plusieurs fois. Par rapport au projet initial par exemple, le nombre d’appartements a été ramené de 36 à 24. Selon lui, diminuer encore ne permettrait plus de faire fonctionner l’habitat groupé et toutes les activités communautaires.

"Pour faire vivre tous ces lieux communs qui participent à l’agrément de vie, explique Alain De Braekeleer, il faut des bras et des cerveaux. Donc il faut un certain nombre de personnes. On ne peut pas descendre plus bas sauf à commencer à enlever les espaces communautaires. Mais on réduirait aussi, je pense, l’agrément de vie."

Et si on retire les espaces communautaires, on risque aussi de retomber dans une opération immobilière classique, dont le promoteur ne veut pas.

Alors, que faire ? Pour Alain De Braekeleer, laisser tomber ne fait pas partie des options. Persuadé que ce projet répond à une demande, il a récemment introduit une troisième demande de permis. Mais il risque bien de se voir opposer un troisième refus.