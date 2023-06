Contre-offensive ukrainienne: trop tôt pour tirer les premières conclusions

"Je suis prudent, redit Nicolas Gosset. Il a toujours été considéré que ce serait long et difficile. Ça l’est. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. On n’est pas sur une logique où il serait possible pour les Ukrainiens de 'désoccuper', de reconquérir ces territoires de façon très rapide".

"Ce sera un effort à soutenir dans la durée de la part des Ukrainiens, mais c’est très coûteux en vies humaines", poursuit Nicolas Gosset qui s’interroge aussi sur ce qui se passe au nord, avec encore des poussées russes vers Donetsk et très peu d’informations en provenance de la région de Louhansk.

Effet surprise au nord ?

Est-ce là qu’il faut attendre l’effet de surprise ? Ou bien, les Ukrainiens sont-ils dans l’impossibilité de passer à la contre-offensive ? Une question qui reste pour l’heure sans réponse.

"L’image est très grise, il est très difficile de voir si les Ukrainiens parviendront à dégager un saillant, une percée pour aller plus loin", conclut Nicolas Gosset.