Contre-offensive ukrainienne : le début de la fin de la guerre ?

Les deux armées, russe comme ukrainienne, sont évidemment affaiblies par plus de 6 mois de guerre. Si du côté de l’Ukraine, l’armée peut compter sur le soutien matériel et stratégique des Européens et des Américains, la Russie peine quant à elle à recruter de nouvelles troupes et à s’approvisionner en armement. Les stocks s’épuisent, les armes deviennent obsolètes.

Vladimir Poutine n’a pas réussi à obtenir la victoire éclair qu’il visait le 24 février. En avril, les Russes ont été contraints à une retraite humiliante après avoir fait des incursions vers Kiev. Les gains limités réalisés par la Russie au cours des six derniers mois ont eu un coût terrible. La force d’invasion initiale réunie par le Kremlin était d’environ 200.000 soldats. Le mois dernier, les États-Unis ont estimé que 70.000 à 80.000 de ces troupes avaient été tuées ou blessées depuis le début de l’invasion.

Aujourd’hui, aucun chiffre officiel sur l’état des forces des deux pays n’est disponible.