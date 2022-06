Contre les inondations, la commune de Rendeux et ses partenaires déploient une série de mesures

Des travaux ont déjà été réalisés sur certains ruisseaux avec le Service Technique de la Province. C’est le cas à Marcourt près du Cirac (Centre de Rencontre et d’Hébergement) là où une jeune fille a été emportée par les eaux l'an dernier. " Nous avons stabilisé des berges qui étaient complètement érodées " précise Michel Daoust du service des cours d'eau de la Province, " curé le cours d’eau sur plusieurs dizaines de mètres, réparé une série d’ouvrages et permettre un meilleur écoulement des eaux. " De son côté, la commune va prendre de nouveaux règlements et des mesures pour toutes les nouvelles constructions " il fait faire en sorte que ces nouvelles maisons rejettent le moins possible d’eau ", commente le Bourgmestre de Rendeux, Cédric Lerusse. "C’est important parce que les eaux infiltrées dans le sol ne viendront pas grossir le lit des rivières ". En fait, on réfléchit aussi à faire en sorte de diminuer au maximum, toutes les eaux de ruissellement. Et dans une commune comme Rendeux, " on va pouvoir travailler sur les chemins forestiers, faire en sorte que l’eau soit moins présente sur les chemins ", analyse Arnaud Dewez du GISER (Gestion intégrée du sol en Wallonie). "On va favoriser la plantation de haies, ou encore une réflexion sur les travaux agricoles " ou encore identifier les endroits propices à aménager des zones d’immersion temporaires. La commune de Rendeux souhaiterait aussi que des travaux, notamment de curage, soient réalisés dans l’Ourthe, mais là rien n’est encore planifié avec la Wallonie.