Contre le body shaming, Kate Winslet choisit d'assumer son corps dans son prochain film, "Lee"

Kate Winslet fait la couverture de l’édition américaine du magazine Vogue pour son nouveau film "Lee" (encore sans date chez nous). À l’occasion, elle s’y confie sur ce que cela signifiait d’incarner l'étonnante Lee Miller, mannequin devenue photographe de guerre et, à l'occasion d'une scène dénudée, revient une nouvelle fois sur le harcèlement qu’elle a subi au début de sa carrière.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice britannique évoque ces moments difficiles. Elle parle souvent de la période traumatisante qu’a représentée la sortie en salles du film "Titanic". Elle avait seulement 20 ans, et déjà à l’époque, beaucoup la critiquaient et se moquaient de son poids. Pas que des fans du film mais également des recruteurs, qui appelaient son agent pour lui demander combien elle pesait.

Elle raconte qu’on lui reprochait toujours de ne pas avoir la bonne "forme", ce qui allait compliquer sa carrière : "On m’a toujours dit que je devrais apprendre à me contenter de moins". Mais malgré tout, elle a persévéré, car elle refusait d'"accepter les conneries de qui que ce soit".

Apprendre à être nue devant les caméras n’a pas été facile. C’est au fil des années qu’elle a réussi à dépasser la peur du regard des autres. Les critiques l’ont forgée, en un sens, et lui ont permis de devenir plus forte et sûre d’elle. "Je pense que cela vient du fait que j’ai été soumise à l’examen et aux jugements, je dirais même à l’intimidation, des médias quand j’avais une vingtaine d’années", estime-t-elle. Désormais, elle ne lit plus aucun commentaire la concernant.

Kate Winslet privilégie les personnages complexes. Lee Miller, ancienne mannequin avait tout quitté pour devenir photographe de guerre, couvrant ainsi la 2e guerre mondiale et les camps de concentration. Admirative, elle s'est plongée dans de nombreuses archives et est contente de pouvoir l’incarner à ce stade de sa carrière "il y a beaucoup d’émotions auxquelles je n'avais pas accès plus jeune".

Dans le film, elle reconstitue notamment une photo prise par Lee Miller de ses amis Paul Eluard et Man Ray, notamment, où on les voit pique-niquer en France peu avant la guerre.