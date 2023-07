Contre-la-montre du Tour : Vingegaard, Pogacar, van Aert... Quand partiront les principaux favoris ?

L'unique contre-la-montre au programme du Tour 2023 ? C'est ce mardi, entre Passy et Combloux ! Les 22.4 kilomètres au menu de la 16e étape pourraient être décisifs dans la course à la victoire finale.

Au lendemain de l'ultime journée de repos de cette Grande Boucle indécise, qui pourra venir inquiéter Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sur ce chrono ?

Le profil de l'étape devrait rapidement décourager les spécialistes de l'effort individuel "classique" : deux sacrées côtes (la Côte de la Cascade de Cœur, assez courte mais raide, avec des passages à 13%, et la Côte de Domancy, 2,5 kilomètres à 9,4% de moyenne) figurent au menu du jour.

Le premier coureur invité à déguster sera le Danois Michael Morkov (Soudal Quick-Step), la lanterne rouge de ce Tour de France. Il s'élancera à 13h04.

Le premier Belge à entrer en piste ? Frederik Frison (Lotto Dstny), à 13h08.

Les gros rouleurs de la Soudal Quick-Step Yves Lampaert et Rémi Cavagna partiront roue dans roue, à 14h06 et 14h07'30". Il sera intéressant de voir comment le vainqueur du premier contre-la-montre du Tour 2022 et son coéquipier français digéreront les ascensions au programme.

Le maillot vert Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) démarrera dans la foulée (14h13'30").

Véritable spécialiste du chrono, le Suisse Stefan Küng (Groupama - FDJ), qui n'est pas le moins à l'aise en montagne, s'élancera à 15h33. Il aura "en point de mire" les deux coureurs de l'équipe Lotto Dstny les plus en vue depuis le départ du Tour, Victor Campenaerts (15h30) et Maxim Van Gils (15h31'30"), renversé par une camionnette lundi à l'entraînement.

16h19'30" : l'heure de départ de Wout van Aert (Jumbo Visma), bien déterminé à remporter une étape sur ce Tour... et vainqueur du dernier contre-la-montre disputé sur la Grande Boucle.

Les membres du Top 10 en débuteront à partir de 16h42 avec Guillaume Martin (Cofidis) sur la rampe de lancement.

Quant à la grande bagarre pour la victoire finale, elle commencera à 16h58, lorsque Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) prendra son envol. Deux minutes plus tard (17h00), le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) en fera de même...