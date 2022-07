Contre la malnutrition croissante en Afrique du Sud, des potagers urbains dans les écoles, héritage de Nelson Mandela

Médiatrice de la République, faisant fonction, Cholera Galera a délaissé, pendant une matinée, la lutte contre la mal gouvernance et la corruption, pour encourager les jeunes de l’école à "prendre leur avenir en main, au lieu de dépendre des aides sociales. Nous avons négligé l’agriculture car les gens préfèrent vivre en ville, même pauvres. Il est temps de changer de mentalité et cela commence par vous, les jeunes". Pour les promoteurs du potager, ce genre de microprojet vise, plus largement, à encourager l’esprit d’entreprise des élèves, dans un pays où les gens ont été habitués à tout attendre du gouvernement.

Malgré la multiplication récente de projets, l’agriculture urbaine reste peu développée en Afrique du Sud, faute d’encouragement des autorités. Or, Juanee Cilliers, professeur en développement urbain à l’Université du Nord-Ouest, "elle pourrait être le catalyseur pour améliorer la sécurité alimentaire, créer des opportunités d’emploi, développer l’esprit d’entreprise, favoriser des chaînes d’approvisionnement alimentaire plus courtes et des formes d’agriculture durable".