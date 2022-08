Contrats illégaux, transferts non éligibles, le FC Barcelone dans le flou avant la reprise de la Liga

Le club et son actuel président souhaitent annuler ces contrats dont celui de Frenkie De Jong. Cela ne signifierait pas pour autant que l’ancien joueur de l’Ajax ne serait plus un joueur de Barcelone mais qu’il serait lié au club selon les conditions de son précédent contrat. Le milieu néerlandais renoncerait à quelques 18 millions d’euros et s’il ne veut pas revenir aux termes de son précédent accord, les dirigeants envisagent d’intenter une action devant les tribunaux. Le club essaie aussi de le vendre mais le transfert vers Manchester United a capoté. Le souhait du Néerlandais est de rester en Catalogne même s’il voit d’un mauvais œil le fait que l’argent que le club lui doit soit utilisé à l’achat de joueurs malgré les difficultés financières.

"C’est le seul club du monde qui n’a pas d’argent mais qui peut acheter n’importe quel joueur." Julian Nagelsmann

Malgré des comptes dans le rouge foncé, les Catalans veulent marquer les esprits sur le marché des transferts et ils y sont parvenus. Ils ont recruté gratuitement Frank Kessié (Milan AC) et Andreas Christensen (Chelsea). Mais ils ont surtout dépensé 45 millions d’euros pour arracher Robert Lewandoswki au Bayern Munich. Ils ont aussi lâché 50 millions pour Jules Koundé et 58 millions pour le meneur de Leeds Raphinha. Soit un total de 153 millions d’euros. Un mercato ambitieux qui en a surpris plus d’un comme Julian Nagelsmann. "Ils ont acheté beaucoup de joueurs et je ne sais pas comment" expliquait assez incrédule l’entraîneur du Bayern. "C’est le seul club du monde qui n’a pas d’argent mais qui peut acheter n’importe quel joueur. C’est fou pour moi." L’Allemand n’est pas le seul surpris, c’est aussi le cas d’Andrea Radrizzani, propriétaire de Leeds. "Je ne sais pas comment Barcelone a soudainement trouvé de l’argent" détaillait-il dans un entretien à The Athletic. "Le Barça a acheté Raphinha à crédit et si le club ne paie pas pour le 2 septembre prochain, ce sera une affaire mondiale dans les médias à propos de Barcelone" menace le propriétaire italien. Dans un précédent article, nous vous expliquions comment le Barça pouvait recruter autant malgré une dette estimée à plus de 1,3 milliard d’euros.