Contrats fixes : vous avez intérêt à choisir des fournisseurs différents pour le gaz et l’électricité

C’est une possibilité que peu exploitent, et pourtant, elle peut vous faire gagner plusieurs centaines d’euros par an : vous pouvez souscrire des contrats chez des fournisseurs différents pour votre gaz et votre électricité.

C’est particulièrement vrai en ce moment en ce qui concerne les contrats fixes : comme le montrent les graphiques que la RTBF met à jour chaque mois, pour un contrat passé en octobre, le fournisseur le moins cher pour le gaz (Mega) est aussi le plus cher en fixe pour l’électricité. Et le fournisseur le moins cher pour l’électricité (Octa +) est actuellement le plus cher en fixe pour le gaz !