Contrats fixes pour l’énergie : dernier jour pour obtenir les conditions avantageuses de juillet, faut-il se précipiter ?

Les prix de l’énergie restent en baisse mais devraient monter à l’automne : c’est ce que prévoient les analystes comme les marchés. Pour une livraison à l’automne ou l’hiver prochain, les tarifs sont par exemple plus élevés que pour livraison immédiate. Selon la logique de l’offre et la demande, on consomme moins en été (particuliers comme industrie), et il y a plus d’ensoleillement donc plus d’énergie photovoltaïque produite.

