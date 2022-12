Contrats de gestion du rail : le front commun syndical "satisfait" de la signature

Pour réaliser les ambitions formulées, un recrutement massif "doit être la priorité absolue (de la direction) dans les mois à venir. Sans personnel supplémentaire, il n’est pas réaliste d’espérer offrir un service de qualité". Les nouveaux contrats de gestion incluent notamment une hausse de 30% des voyageurs, deux fois plus de transport de marchandises, ou encore 10% de trains en plus.

Pour garantir "de bonnes conditions de travail, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et un salaire attractif" face à ces objectifs, les syndicats désirent "conclure au plus vite un accord social" avec la direction des entreprises ferroviaires. "La balle est dans le camp de la direction du rail", lancent-ils.