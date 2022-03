Contrat de rivière Sambre et affluents : les journées wallonnes de l’eau sont de retour

Certaines activités vous mettront particulièrement à contribution. À Erquelinnes, Fontaine-l’Evêque, Bouffioulx et Mettet se dérouleront des opérations des cours d’eau qui traversent ces localités. Deux événements récents ont été néfastes pour les ruisseaux et les rivières. Donatienne de Cartier d’Yves l’explique : "on ne s’en rend pas compte, mais la pandémie que nous avons traversée a été néfaste pour les cours d’eau. Beaucoup de gens, indélicats, ont jeté leurs masques n’importe où. Au gré des pluies, ces masques mais aussi des gants chirurgicaux se sont retrouvés dans les ruisseaux puis les rivières. Vous n’imaginez pas le travail et le budget que peut représenter le nettoyage quotidien des grilles filtrantes à l’entrée des stations d’épuration. Plus encore avec ces masques, malheureusement. L’autre événement récent négatif pour les cours d’eau, ce sont les inondations de juillet 2021. Ce n’est pas comparable avec ce qu’il s’est produit sur la Vesdre, mais chez nous aussi, les pluies diluviennes ont charrié des quantités énormes de déchets vers les cours d’eau". Au gré de cette balade-nettoyage, devant les avaloirs, sur les chaussées proches des cours d’eau sera apposée, sous forme de tag l’inscription "Ici commence la mer", car c’est bien dans la mer Nord que finissent de trop nombreux déchets, malgré les stations d’épuration sur le parcours de l’eau.