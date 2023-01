Contrat à Al-Nassr et rôle d’ambassadeur : Cristiano Ronaldo touchera 400 millions d’euros en Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo, touchera plus de 400 millions d’euros en Arabie saoudite, dont la moitié pour promouvoir la future candidature du royaume pour le Mondial 2030, a affirmé à l’AFP une source proche de son nouveau club.

L’attaquant de 37 ans, arrivé à Ryad la semaine dernière, est de loin le joueur le plus célèbre à rejoindre une équipe du Golfe.

La vedette portugaise recevra 200 millions d’euros dans le cadre de son contrat de deux ans et demi avec Al-Nassr, et "200 autres millions" pour être "l’ambassadeur" de la candidature conjointe que l’Arabie saoudite envisage de déposer avec la Grèce et l’Egypte pour organiser la Coupe du monde en 2030, a affirmé une source proche des négociations, ayant requis l’anonymat.

L’arrivée de l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de Juventus s’inscrit dans la volonté du royaume d’attirer les regards sur son championnat alors que son voisin qatari vient d’accueillir le Mondial-2022.

Le quintuple Ballon d’Or, et recordman du nombre de buts en sélection devrait faire ses débuts à Al-Nassr le 22 janvier.