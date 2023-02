Contrarié, le rappeur Blanco saccage la scène de Sanremo en plein live

Quand on sait que Sanremo est surnommée "la ville des fleurs", ce n’était sûrement pas le bon endroit pour ça. L’artiste s’est alors excusé après sa prestation sous la huée du public : "Désolé tout le monde, je n’entendais pas ma voix. Je me suis donc un peu amusé puisqu’on ne pouvait pas arrêter". Le maître de cérémonie a expliqué qu’il était prévu que Blanco se roule dans les fleurs "mais pas qu’il se passe ce qui s’est produit".

Sa prestation a donné lieu à de vives réactions. Le président de la région Ligurie en Italie a réagi pour le média 20 minutes : "Personne ne touche aux fleurs de Sanremo. Derrière le décor de fleurs que tu as détruit avec nonchalance, il y a l’histoire d’une ville entière et le travail acharné de nos floriculteurs. A ton âge, on fait parfois des erreurs, mais on peut toujours se racheter et d’une erreur… Peut naître une fleur ! ".

Sur Instagram, Blanco a adressé ses excuses à la città dei fiori via un poème qu’il a intitulé Ariston : "Je t’ai fait pleurer, comme ma mère, Ariston. Tu m’as vu fragile comme un bébé, et là, exactement là où tu m’as appris à courir, je suis tombé ", poursuit-il, "Au final, je suis moi-même. Je t’aime Ariston, de toute ma folie".