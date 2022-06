Contrairement à leurs aînés, la gen Z a la certitude d’un jour devenir riche

Les membres de la génération Z entretiennent un rapport plus décomplexé avec leurs finances. Si leur niveau de vie s’est dégradé ces dernières années, ils sont plus optimistes que leurs parents concernant leur future fortune. Beaucoup sont ainsi persuadés qu’ils deviendront riches un jour, selon un nouveau sondage américain.

Le site MagnifyMoney a interrogé plus de 2000 Américains sur leur rapport à l’argent. Contrairement à leurs parents, les jeunes adultes d’aujourd’hui n’ont plus honte de dire qu’ils souhaitent gagner beaucoup d’argent. Ils sont aussi plus optimistes que leurs aînés concernant leur capacité à amasser une petite fortune dans les prochaines années.

Plus de 70% des Z, ces individus nés entre 1997 et 2010, affirment qu’ils deviendront riches dans un avenir plus ou moins proche. Seuls 44% des Américains toutes générations confondues en disent autant. Le contexte économique et l’inflation entretenue par la guerre en Ukraine mettent à mal les rêves de grandeur des jeunes adultes. Il en faut toutefois plus pour entacher leur confiance en l’avenir : 18% des membres de la génération Z estiment même qu’ils sont déjà riches, contre 6% pour les baby-boomers.