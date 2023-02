La contraception masculine se résume actuellement à l'usage du préservatif et à la possibilité de subir une vasectomie, dont les effets peuvent être irréversibles. La pilule masculine, elle, reste un objectif inatteignable depuis des décennies pour des raisons complexes qui tiennent à un faible intérêt de l'industrie pharmaceutique comme à de réels défis à surmonter sur le plan physiologique. Plusieurs projets ont toutefois obtenu des résultats intéressants après des tests chez l'humain. Mais il reste encore à les confirmer sur des échantillons plus larges.

L'étude publiée en est à un stade bien plus précoce puisqu'elle a été effectuée sur des souris. Néanmoins, elle a l'intérêt d'ouvrir une nouvelle piste puisqu'il s'agit d'un contraceptif "ponctuel" et non, comme la pilule féminine, un traitement à prendre sur la durée pour assurer son effet.

La molécule bloque l'action d'une enzyme qui joue un rôle centrale dans la mobilité des spermatozoïdes : ils sont bloqués pendant plusieurs heures.

Chez les souris étudiées, la molécule a évité toutes les gestations quand les rapports ont eu lieu dans les deux heures après l'administration. En revanche, elle n'avait plus aucun effet 24 heures après, sans par ailleurs que des effets secondaires soient signalés.