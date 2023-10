Contraception masculine : quelles alternatives à la vasectomie et aux préservatifs ?

Elles suivent un principe simple : rendre les spermatozoïdes stériles. Les testicules se trouvent à l’extérieur du corps dans les bourses. De cette manière, la température des testicules est plus basse que la température corporelle (environ 34 °C). Cela permet au sperme produit d’être efficace et fécondant. Si l’on remonte la température des bourses, le sperme n’est plus aussi efficace, et devient stérile.

Il y en a plusieurs méthodes qui utilisent ce principe. Elles se regroupent sous le terme de méthode thermique ou de remontée testiculaire. Ces méthodes sont encore un peu artisanales. Elles ne sont pas dangereuses, mais il faut les utiliser avec l’aide d’un professionnel.

Il y a les anneaux (en silicone) à porter sur la verge. Ceux-ci vont faire rentrer les testicules à l’intérieur du corps, dans l’aîne, et les exposer à la température du corps. Le slip dit chauffant avec un trou pour le passage de la verge et qui joue le même rôle que les anneaux : augmenter légèrement la température des testicules grâce à la chaleur corporelle à l’aide d’un sous-vêtement adapté. Des ateliers de couture et des tutoriels sur internet sont organisés pour le confectionner soi-même, à moindre coût.