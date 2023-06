Contouring, anti-rides, eyeliner : le scotch vous aide à vous maquiller

Le ruban adhésif est depuis longtemps un incontournable en matière de manucure, et davantage encore de nail art, puisqu'il permet de réaliser des motifs sans effort. Il suffit de se servir de morceaux de Scotch pour créer des jeux de matières et de couleurs asymétriques. Placez des bandes d'adhésif sur chaque doigt afin que ces dernières divisent l'ongle en deux, en diagonale si possible, puis appliquez le vernis à ongles sur la partie visible. Ne reste plus qu'à customiser l'autre partie de l'ongle, avec un vernis brillant, un simple top coat, ou des strass, par exemple, pour obtenir un nail art digne des plus grands professionnels - ou presque.