Continuity Camera : comment utiliser votre iPhone comme webcam sur macOS ?

Avec l’arrivée d’iOS 16 et de macOS Ventura, il est désormais possible d’utiliser un iPhone comme webcam sur un Mac, et ce de manière native, sans avoir recours à un logiciel tiers.

Et comme souvent chez Apple, la mise en place est relativement simple, à condition d’être à jour : iOS 16 sur l’iPhone, et macOS Ventura sur le Mac, donc. Et d’utiliser le même compte Apple ID sur les deux appareils. Une fois cette première étape complétée, il faudra, si ce n’est pas encore fait, connecter votre iPhone à votre ordinateur afin que les deux appareils “se fassent confiance”. Un message s’affichera dès la connexion, qu’il suffira de valider.

Ensuite, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone, puis Général > AirPlay et Handoff, et activez l’option “Appareil photo Continuité.” Si vos deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi et ont tous les deux leur Bluetooth activé, le Mac devrait reconnaître votre iPhone lorsque vous lancez une application comme FaceTime ou PhotoBooth.

Si ce n’est pas le cas, il suffit de fouiller dans les réglages (Appareil > iPhone sur PhotoBooth, par exemple), afin de changer de caméra. Pour déconnecter l’iPhone, cela se passe sur l’écran du smartphone. Vous pouvez également mettre la caméra en pause. À noter que les capteurs arrière sont utilisés, et non la caméra frontale, pour une meilleure qualité.

Enfin, si vous souhaitez utiliser régulièrement cette fonctionnalité, sachez qu’il existe des petits supports adaptés, comme celui-ce de Belkin, compatible MagSafe.