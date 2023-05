Contexte et regrets au centre du procès de policiers liégeois poursuivis pour traitement dégradant

Des policiers liégeois sont en train d’être jugés par le tribunal correctionnel de Liège pour des faits de traitements dégradants sur un Herstalien de 29 ans souffrant d’une déficience mentale. Des paroles insultantes ont aussi été proférées de part et d’autre. Cela s’était déroulé le 30 avril 2022. A l’audience de ce mercredi, les policiers ont pu s’expliquer.

Sur le banc des prévenus, ils sont neuf. Des policiers d’un commissariat liégeois. La Justice leur reproche le traitement réservé à un homme qui s’en est volontairement pris à un véhicule de police, puis s’est rebellé tout au long de son interpellation.

Deux mots sont ressortis de l’audience : le contexte, et des regrets : " Tous ont expliqué la difficulté dans laquelle ils travaillent de manière générale, et particulièrement ce jour-là. Et tous ont expliqué que d’aucune façon il n’y avait eu chez eux un souci d’humilier. Parce que c’est ça qu’on leur reproche : c’est devoir voulu humilier volontairement ", explique Maître Fabrice Giovannangeli, avocat d’un des policiers.