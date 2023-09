Contester le dispositif EVRAS en justice : réaliste ou "un bon slogan de manif" ?

Deux associations ont déposé le 11 septembre un "recours" auprès de la Ministre de l’Éducation, Caroline Désir, afin de contester le contenu du guide. Mais selon plusieurs avocats, contactés par nos soins, le choix des mots est déjà en soi problématique.

"Il n’existe pas de réel recours. Le contenu du guide relève du pouvoir discrétionnaire de la Ministre. Alors oui, on peut envoyer une lettre pour dire qu’on s’oppose, mais ça se limite à ça. Juridiquement cela n’a aucune valeur", nous confie Emmanuel Gourdin, spécialiste en droit administratif et droit scolaire au sein du cabinet Altea.

Il s’agit d’un recours administratif dit inorganisé. En clair, la Ministre n’est aucunement tenue d’y répondre.

"Il faut arrêter de parler de recours. En disant cela, on crée juste des fausses attentes et de la frustration supplémentaire", glisse un membre du barreau francophone de Bruxelles. "Ce recours, c’est juste digne du courrier des lecteurs", susurre un membre de cabinet.

L’avocat des associations "Observatoire de la petite sirène" et "Innocence en danger", Aymeric de Lamotte, conteste cette vision : "Il s’agit d’un recours gracieux. On a le droit de demander à l’autorité de tutelle de revoir sa position. Mais effectivement elle peut en faire ce qu’elle veut. Nous allons envoyer ce recours à tous les ministres du gouvernement de la Communauté française". Et de poursuivre : "Ce guide n’est pas démocratique car le contenu n’a pas été soumis au parlement".