Contestation en Iran : Téhéran promet une réponse "ferme" aux sanctions envisagées par l’Europe

L’Iran a dit jeudi penser à une réponse "proportionnée et ferme" après que l’Allemagne a annoncé vouloir faire adopter des sanctions européennes à son encontre, dans le contexte de la répression des manifestations contre la mort de Mahsa Amini."Les positions provocatrices, interventionnistes et non diplomatiques ne montrent pas de maturité et de sagesse", a tweeté le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, s’adressant à son homologue allemande Annalena Baerbock.