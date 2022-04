Contes et Légendes au Fil de l'Amblève, un ouvrage teinté de mystères ..

L’équipe de rédaction s’est constituée au gré des envies et des rencontres. Au départ, un noyau dur d’amis rencontrés à l’école des Beaux-Arts de Saint-Luc à Liège, une psychothérapeute qui avait volé le coeur de l’un d’entre eux. Enfin, deux artistes du cru habitant non loin des rives de l’Amblève et de l’Ourthe sont venus compléter l’équipe. "Contes et Légendes au Fil de l'Amblève", Stéphane Dizier, Sébastien Jacqmin, Emy C, Gil, Laure Virzi et Alice Fischer chez Dyade Editions. Il vous reste à monter à bord...