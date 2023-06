Content d’être de retour sur le vélo, Arnaud De Lie se livre : "Gagner le Tour des Flandres, ça me fait rêver"

Absent depuis sa chute aux 4 Jours de Dunkerque, Arnaud De Lie sera présent ce dimanche au championnat de Belgique. Le sprinter Lotto Dstny est heureux de retrouver le peloton.

Arnaud De Lie nous a accordé une longue interview au micro de Christophe Delstanche. Le sprinter est de retour et aborde tous les sujets, notamment son retour après sa chute à Dunkerque et sa grosse blessure : "je me sens bien, ça fait cinq semaines que je n’ai plus couru et il y a un manque à ce niveau-là. Revenir aux championnats de Belgique, ça fait du bien. J’arrive ici avec l’envie de mettre en dossard, même si je n’attends rien."

Si la blessure était pourtant grave, Arnaud De Lie est revenu assez rapidement : "tout coureur cycliste et sportif a une force mentale. Et ça a directement bien été après l’opération. Après, je me suis dit pourquoi pas les championnats de Belgique et quand tu as un objectif en tête, c’est plus facile. Quand tu as de l’ambition, même juste de participer, c’est déjà une victoire."

Si la chute à Dunkerque est impressionnante, Arnaud n’a pas peur de remonter en selle avec le peloton : "Je n’ai pas eu d’appréhension du tout. De toute façon, la chute n’intervient pas par ma faute, c’est quelqu’un qui me rentre dedans. La chute, ça fait partie du métier et je pense que tout coureur doit passer par là."

Le sprinter belge en a aussi profité pour évoquer la mort de Gino Mäder : "c’est très malheureux de voir les images. Ça passe au-dessus du sport. C’est sûr que le premier jour et le deuxième jour, tu te demandes ce que tu fais sur un vélo. Mais, la passion passe au-dessus. Il y a eu Gino, mais beaucoup d’autres avant et ça continuera. C’est tragique, mais il faut regarder au futur aussi. Lors de mon accident, je savais qu’il y avait quelque chose de cassé, mais je me sentais déjà en vie. Après, tu râles de la façon de comment ça arrive. Mais, dès que tu es en vie, conscient et que tu te souviens de tout, c’est une victoire. Après, ça a été des moments durs pour mes parents qui étaient devant la télé et qui n’avaient pas d’information pendant 10-15 minutes avec les gens autour de moi."