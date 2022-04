Conte au PSG, Pochettino à Tottenham : un jeu de chaises musicales est évoqué

Malgré son premier titre de champion en tant qu'entraineur, l'Argentin Mauricio Pochettino est sur la sellette. On le sait, le PSG rêve de la C1 et enchaine, sans scrupule, les coaches en vue de cet objectif. Le passé a toutefois prouvé que ceux-ci, Thomas Tuchel (Chelsea) et Unai Emery (Villarreal) en tête, parvenaient à réaliser de grandes choses (victoire en C1 pour le premier, en Europa League pour l'autre) après un passage dans la capitale française...

Pochettino, sous contrat jusqu'en juin 2023, pourrait donc, selon plusieurs sources, prendre la porte. Antonio Conte serait en pole pour lui succéder, l'Italien occupant le poste d'entraineur à Tottenham... l'ancien club de l'Argentin. Conte vers la Ville Lumière, Pochettino de retour chez les Spurs : voilà en tout cas un scénario qui gagne en épaisseur depuis quelques heures.