Contamination environnementale aux PFAS : résultats "inférieurs" aux normes en Wallonie, selon l’Afsca

En 2022, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a réalisé une étude afin d’obtenir une image de la présence de PFAS, ces substances chimiques toxiques, dans les produits alimentaires commerciaux originaires de Wallonie. Tous les résultats d’analyse sont inférieurs aux normes européennes qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2023, rassure l’agence mercredi.

Au total, 106 échantillons d’animaux ont été prélevés et analysés pour les quatre PFAS considérés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) comme importants dans l’exposition aux PFAS par voie alimentaire (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) et leur somme. Trente échantillons ont été prélevés sur des œufs (de poulets avec et sans exposition extérieure), 10 échantillons de lait et 66 échantillons de viande (poulets et porcs avec et sans exposition extérieure et bovins). Et les résultats se révèlent rassurants : des traces de PFAS ont été trouvées dans sept des 106 échantillons, mais les niveaux sont inférieurs aux teneurs maximales fixées par le nouveau règlement européen. "Les exploitations concernées ne doivent prendre aucune mesure supplémentaire pour le moment, les produits sont propres à la consommation", en conclut l’Afsca, qui avait déjà mené une étude comparable en Flandre précédemment. Les substances perfluoroalkylées, dites PFAS, constituent une grande famille de produits chimiques de synthèse qui sont largement utilisés pour fabriquer divers types d’articles de la vie quotidienne, tels que par exemple certains textiles, des ustensiles de cuisine antiadhésifs ou les mousses extinctrices d’incendie, en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur, tensioactive, hydrofuge et anti-graisse.