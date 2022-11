Contacts : vis ma vie de scootériste

À allure rapide et sur des grandes distances la position sur la moto offre plus de stabilité et de confort. La tenue de route est également plus efficace, même si les dernières générations de scooters ont largement progressé. Pour un usage hors agglomération, la moto est globalement plus adaptée.

Bref, voilà pour les différences… dont le Code n’a cure, lui qui se focalise sur la puissance pour classer les deux roues motorisés !

Quant à notre scootériste, on la sent heureuse sur son engin. Il faut dire que c’est un moyen de transport qui permet de se faufiler partout à une allure tranquille. Elle est néanmoins consciente que, comme tous utilisateurs de deux-roues, la conduite de son petit scooter nécessite une attention toute particulière. Le seul élément de protection est le casque. C’est déjà bien, mais ça ne protégera jamais aussi bien qu’une carrosserie complète.

Elle recommande donc aux cyclomotoristes de conduire prudemment et de manière prévisible pour les autres usagers.