Contacts : Vis ma vie de personne malvoyante

Dans ce nouveau Contacts, nous avons rendu visite à une personne malvoyante, afin que celle-ci nous explique ses difficultés lors des déplacements.

Il est clair que la plupart d’entre nous sommes peu sensibilisés aux problèmes des personnes à mobilité réduite, et certainement aux personnes qui ont une très mauvaise vue. Quand on pense " handicap ", on imagine tout de suite une personne en chaise roulante. Le code de la route lui-même utilise un pictogramme de chaise roulante pour le panneau dédié aux emplacements de stationnement réservés aux personnes qui sont reconnues officiellement comme pouvant en bénéficier. Ce qui est assez réducteur, finalement, car il y a divers types de handicaps, dont certains ne se voient même pas de l’extérieur, comme les problèmes cardiaques. Attention donc à ne pas juger trop vite les utilisateurs de ces places de stationnement uniquement sur leur aspect extérieur.

Pour en revenir aux malvoyants et non-voyants, ceux-ci ont des problèmes spécifiques dans la circulation.

Par exemple, comme ils ne distinguent pas les feux pour piétons, sans le signal sonore pour les déficients visuels qui est mis sur les feux récents, ils ne peuvent compter que sur leur ouïe pour savoir si le feu est devenu vert pour eux. Les autres traversées se font aussi complètement à l’ouïe… Avouez que ça vous ferait une peur bleue de traverser " à l’aveugle " en vous fiant uniquement à ce qu’entendent vos oreilles !