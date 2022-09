Contacts : vis ma vie de moniteur d’auto-école

Le conseil vaut aussi bien entendu pour ceux qui apprennent via la filière libre, avec un L apposé à l’arrière du véhicule (généralement familial). Dans ce cas, la prudence doit même être renforcée. Dans une voiture d’auto-école, vous avez un moniteur expérimenté qui encadre l’élève, et ce moniteur, comme détaillé dans la vidéo, dispose de commandes pour suppléer aux erreurs de l’élève.

Mais dans la voiture de Monsieur et Madame Toulemonde, il n’y a qu’un petit miroir supplémentaire pour surveiller le trafic, et le guide n’a bien évidemment pas la même expérience qu’un moniteur d’auto-école. Il convient donc d’être encore plus attentif et préventif dans sa conduite quand on a un véhicule avec un L devant soi.