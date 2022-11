Contacts : vis ma vie de livreur

Cela étend donc les possibilités de ranger son véhicule convenablement pour une livraison, mais en pratique, on sait que dans nos villes encombrées, il peut malgré tout être difficile de trouver un emplacement correct à une distance raisonnable de l’endroit où l’on se rend. Si un particulier qui visite à quelqu’un peut se permettre de chercher une place à distance, on comprend tout de suite qu’il n’en est pas de même pour une personne qui livre des repas à des personnes en difficulté, comme notre employé du CPAS. Notre chauffeur a donc honnêtement avoué qu’il ne respectait pas toujours à 100% les règles, et, par exemple, qu’il se garait en double file de temps en temps. On le rappelle, se garer en double file ne fait pas partie des emplacements autorisés pour l’arrêt, ce que semblent oublier bon nombre de conducteurs. Si la police sait se montrer plus tolérante, dans une certaine mesure, pour les livreurs, elle n’aura pas la même compréhension pour un particulier qui se gare mal.