Notre Contacts "Vis ma vie de cyclotouriste" a donné la parole à une cycliste qui a pris goût aux vacances à bicyclette. On parle donc bien ici d’un type de cyclotourisme qui n’est pas toujours celui auquel on pense en premier, le terme étant aussi utilisé pour les amateurs de vélo qui font des sorties sportives, seul ou en groupe organisés.

L’appellation est la même, mais le matériel et les objectifs sont différent. Le cyclotouriste purement sportif n’emporte pas de bagages et vise souvent à tenir une bonne moyenne en s’imaginant par moment sur les routes du Tour de France.

Par contre, le cyclotouriste " vacancier " part pour de grandes distances et loge en route. La vitesse n’est qu’accessoire. Et forcément, le matériel est adapté pour supporter à la fois la charge des bagages et pour circuler sur toutes sortes de routes et chemins.

Dans l’émission, notre cyclotouriste au long cours se confie sur les difficultés rencontrées. D’un pays ou d’une route à l’autre, l’infrastructure peut être plus ou moins adaptée, les automobilistes plus ou moins patients et prudents. Ses principaux conseils aux autres cyclotouristes : soigner sa visibilité, prendre sa place sur la chaussée avec assurance et utiliser un matériel de qualité. Et aux autres conducteurs : un peu de patience et de prudence, particulièrement lors des dépassements.

Profitons d’ailleurs de l’occasion pour rappeler les règles du code de la route à propos du dépassement des cyclistes. Comme n’importe quel autres dépassement, il faut satisfaire à différentes conditions. Tout d’abord, " tout conducteur qui effectue un dépassement doit s'écarter autant que de besoin du conducteur à dépasser ". Mais pour les cyclistes, on a ajouté une norme minimale précise, puisqu’il faut laisser un écart d’au moins 1m en agglomération et 1m50 hors agglomération entre soi et le cycliste à côté duquel on passe, peu importe que celui-ci soit sur la chaussée ou sur une piste cyclable adjacente. Il est évident que frôler un cycliste peut le déséquilibrer, c’est une des raisons de cette règle.