Contacts : vis ma vie de conducteur de véhicules agricoles

Les agriculteurs sont particulièrement nombreux sur les routes en période de récoltes. Pour le moment, on a notamment les récoltes de pommes de terre et de betteraves. Cela nécessite des va-et-vient réguliers entre les champs et l’exploitation ou les lieux de stockage. Dans vos trajets à la campagne, c’est une donnée qu’il faut prendre en compte. Ne calculez pas trop juste votre temps de trajet, car vous pouvez tout aussi bien vous retrouver derrière un véhicule agricole qu’il sera parfois difficile de dépasser, en toute sécurité du moins. Car souvent, malheureusement, les conducteurs perdent très vite patience et tentent des dépassements sans que les conditions de sécurité soient pleinement réunies : à l’approche d’un virage, près du sommet d’une côte ou encore sans bien tenir compte du trafic qui vient d’en face.

Pensez aussi qu’un véhicule agricole… peut en cacher un autre ! Coincé derrière une grosse remorque de tracteur, vous pourriez ne pas avoir vu que plusieurs véhicules agricoles se suivaient. En entamant un dépassement, vous serez alors surpris de ne pas avoir beaucoup de place pour vous rabattre. Rappelons au passage qu’on ne peut faire qu’un dépassement à la fois, sauf si on est sur une route à sens unique ou sur une route à 2x2 bandes minimum ! Cela signifie que sur une route de campagne, si plusieurs véhicules agricoles se suivent, vous ne pouvez en dépasser qu’un seul la fois. Cette règle est destinée à limiter la durée des dépassements. Car plus longtemps on roule sur la bande opposée, plus le risque d’accident augmente. Un bon dépassement est aussi un dépassement bref.