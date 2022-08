Contacts : vis ma vie de collecteur de déchets

Pour les autres usagers, aucun ne peut prétendre avoir été surpris par un camion de collecte. Parce qu’ils sont bien visibles, on vient de le dire, mais aussi parce qu’un camion de collecte ne sera jamais un obstacle imprévisible. Quand on conduit, il faut toujours partir du principe qu’on peut en avoir un sur sa route, y compris la nuit. En effet, certains services de ramassage travaillent tard le soir ou très tôt le matin, quand il fait noir. On peut aussi les rencontrer sur des routes de campagne, au même titre que les tracteurs des agriculteurs. Voilà pourquoi il est important de regarder bien devant soi et que la vitesse à laquelle on roule tienne toujours compte d’un obstacle en sortie de virage ! La vitesse pratiquée ne doit en effet jamais être supérieure à votre capacité à vous arrêter dans l’espace que vous pouvez voir, c’est un principe fondamental. Rien de pire à ce propos que les mauvaises habitudes prises à la longue sur une route qu’on croît bien connaître et " où on n’a jamais eu personne d’immobilisé en sortie de virage ". C’est très souvent quand on baisse la garde que les accidents se produisent.