Contacts : vis ma vie de caravaniste

Les autres conseils de conduite avec une caravane sont notamment de :

Respecter les limitations (si l’ensemble pèse plus que 3,5t, c’est max 90km/h sur autoroute),

D’être vigilant lors des dépassements et ne pas se rabattre trop près du véhicule dépassé,

Bien respecter les distances de sécurité et d’ajouter 50% environ aux distances indiquées pour une voiture seule,

D’anticiper au maximum les manœuvres,

D’utiliser le frein moteur dans les descentes, surtout si elles sont longues,

Ne transporter aucun passager dans la caravane,

Éviter d’emprunter des routes non adaptées à votre encombrement.

Et avant de partir, pensez aussi à vérifier le bon état général de la caravane, surtout les pneus. Même peu utilisés, des pneus s’usent et doivent être remplacés régulièrement. Un pneu peut être utilisé en toute sécurité pendant 5 à 6 ans après sa date de fabrication, date qui se trouve sur le pneu lui-même (demandez à un spécialiste si vous ne voyez pas où cette date exprimée en mois/année se trouve). Les éclatements de pneus de caravanes et de remorques sont malheureusement réguliers, car leurs propriétaires ne contrôlent souvent que la profondeur des sculptures pour déterminer s’ils sont encore bons…

Et last, but not least, êtes-vous certain de disposer du bon permis ? Sinon, n’oubliez pas de vous en assurer !