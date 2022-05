Contacts : un mot sur les véhicules exceptionnels et les trottinettes

Dans ce nouveau Contacts, on analyse deux situations tirées du réel.

Tout d’abord, un convoi exceptionnel qui franchit un rond-point. Dans la vidéo, on voit que le véhicule d’escorte civil se met en travers du rond-point, prudemment, pour empêcher le trafic qui circule déjà sur le rond-point de continuer sa route. Il fait ça le temps de laisser passer le véhicule exceptionnel qu’il accompagne.

La question se posait donc de savoir ce que peuvent faire les véhicules d’escorte non policiers dans les carrefours pour faciliter le trajet des véhicules escortés. La réponse est assez simple : ils peuvent bloquer le trafic dans les carrefours sans feux de circulation. Et s’il y a des feux, ils peuvent entrer à la phase verte mais continuer le blocage à la phase rouge dans sens suivi le temps que le convoi soit passé. Par rapport, par exemple, aux capitaines de route cyclistes ou motards, ils ont donc une compétence plus importante pour bloquer le trafic, puisqu’en aucun cas, les capitaines de route de groupes de cyclistes ou de motards ne peuvent intervenir dans les carrefours avec feux. Mais par rapport aux escortes de police, leur compétence est moindre, puisqu’ils doivent attendre le passage au vert pour s’engager dans le carrefour avec feux.

Dans tous les cas, si vous voyez un véhicule d’escorte avec ses feux orange clignotants se placer sur votre route, il est essentiel de le laisser faire son travail en toute sécurité et de respecter les indications données.