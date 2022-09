Contacts : nouveautés pour les trottinettes et engins de la même famille

Notre panel de la route de 10 septembre était confronté à des situations mettant en scène des trottinettes électriques. C’est l’occasion de revenir sur les modifications apportées dans la loi en juillet dernier concernant les engins de déplacement, cette catégorie qui englobe les trottinettes, mais aussi les rollers, les planches à roulettes, les gyroroues, etc., bref, tous ces petits engins qui ne sont pas des vélos, des cyclomoteurs, des automobiles ou des motos.

Le premier changement important concerne l’ensemble des engins de déplacements, qu’ils soient motorisés ou non. Il est précisé maintenant clairement qu’on ne peut plus transporter de passagers, à moins d’avoir un engin de déplacement qui a été conçu à la base pour transporter plusieurs personnes, ce qui est rarement le cas. Les trottinettes, notamment, ne sont pas prévues pour transporter plusieurs passagers. Si vous aviez acheté votre trottinette pour conduire un enfant à l’école, par exemple, il faudra trouver un autre moyen.

Mais ce n’est pas le seul changement. On fait notamment des distinctions supplémentaires entre les engins motorisés et non motorisés !

Ainsi, tous les utilisateurs d’engins de déplacement motorisés sont désormais assimilés à des cyclistes. Ça veut donc notamment dire que plus aucune trottinette électrique ou autres gyroroues ne peuvent circuler sur un trottoir en agglomération. Elles doivent donc être employées uniquement sur les pistes cyclables ou à défaut sur la chaussée. A l’inverse, pour les engins non motorisés, ça dépend toujours de la vitesse pratiquée. L’utilisateur est assimilé à un cycliste quand il roule plus vite qu’à l’allure du pas, et à un piéton quand il roule au plus vite à l’allure du pas. On peut donc toujours trouver un utilisateur de rollers ou d’une trottinette non motorisée sur un trottoir, mais à l’allure du pas !