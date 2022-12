Contacts : les trottinettes électriques visées par la loi

Ainsi, tous les utilisateurs d’engins de déplacement motorisés sont désormais assimilés à des cyclistes. Cela veut donc notamment dire que plus aucune trottinette électrique ne peut circuler sur un trottoir en agglomération. Elles doivent donc être employées sur les pistes cyclables ou à défaut sur la chaussée. À l’inverse, pour les engins non motorisés, ça dépend toujours de la vitesse pratiquée. L’utilisateur est assimilé à un cycliste quand il roule plus vite qu’à l’allure du pas, et à un piéton quand il roule au plus vite à l’allure du pas. On peut donc toujours trouver un utilisateur de rollers ou d’une trottinette non motorisée sur un trottoir, mais à l’allure du pas !

Il y a une autre mesure importante qui vise les engins motorisés, à savoir un âge minimum de 16 ans pour les utiliser sur la voie publique. Comme ce sont des engins qui circulent jusqu’à 25km/h, on applique la même règle que pour les cyclomoteurs classe A, eux-mêmes limités à 25 km/h. Mais comme ces engins ont aussi un caractère ludique, un jeune de moins de 16 ans pourra tout de même en utiliser un sur un chemin réservé comme le Ravel, dans une zone dite résidentielle, dans une rue réservée au jeu ou enfin dans une zone piétonne, si le panneau autorise les vélos ou les engins de déplacement à y circuler. Mais en y respectant les limitations de vitesse, c’est-à-dire 20 km/h en zone résidentielle et l’allure du pas dans une zone piétonne.