Contacts : les degrés d’infraction

Notre panel de la route est à nouveau confronté à quelques situations réelles qui auraient pu mener à des accidents sérieux…

Dans la première, un véhicule ne respecte pas un stop dans un carrefour dangereux, manquant d’en percuter un autre circulant sur la voie prioritaire. Mais le conducteur de ce dernier n’est pas blanc comme neige non plus, car il roule visiblement plus vite que les 30 km/h exigés par le gestionnaire de voirie à cet endroit. Il s’en est fallu d’un cheveu que la combinaison de ces deux erreurs ne fasse un gros crash ! Quand un gestionnaire de voirie considère qu’il faut lever le pied à un endroit précis, c’est qu’il estime que le lieu est dangereux. Il est important de se conformer à la limitation imposée et d’ouvrir encore plus grand les yeux. Quant au stop, rappelons qu’il nécessite de s’immobiliser complètement avant de reprendre la route, si la voie est dégagée. Ralentir, même fortement, ne suffit pas ! Ne pas respecter un stop est une infraction du 3e degré.