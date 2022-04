Contacts : le tram a presque toujours la priorité !

Car quand on dit que le tram a toujours la priorité, on veut dire que sa priorité prime sur d’autres formes de priorités. Ainsi, le piéton qui traverse sur un passage non protégé par des feux est prioritaire sur tout le monde, sauf sur le tram. Pareil pour la priorité de droite. Si vous bénéficiez de la priorité de droite à un carrefour, ce ne sera jamais à l’égard du tram. Même chose pour le cycliste dont la piste cyclable est coupée par une ligne de tram, il devra s’arrêter pour le tram. Et dans le cas vu dans ce Contacts, la personne qui circule sur le rond-point bénéficiait de la priorité sur tous les véhicules qui veulent y entrer, mais pas sur le tram qui voulait le traverser.

Bref, quand vous allez là où il y a des trams, que ce soit à Bruxelles, à Charleroi, à Gand ou encore à la côte, soyez toujours vigilants vis-à-vis des trams, car il pourrait vous en coûter !

Pourquoi donne-t-on une si large priorité au tram, et pas au bus ? Tout d’abord, le véhicule ferré est coincé sur ses rails et ne peut éviter aucun obstacle. Ensuite, ses capacités de freinage qui sont nettement moins bonnes qu’un véhicule sur pneus. Enfin, les véhicules ferrés transportent des passagers qui ne sont pas attachés et qui peuvent circuler debout : tout freinage brusque peut donc les mettre gravement en danger. Toutes bonnes raisons pour ne pas vous mettre en travers de leur route…

Quant aux bus, ils n’ont pas de priorité générale, mais ils bénéficient tout de même d’une forme de priorité que les autres usagers ne respectent pas assez. A savoir qu’il faut céder le passage à un bus qui veut quitter son arrêt en agglomération et qui a indiqué ses intentions par l’usage des clignotants.